За добу знищено 1430 окупантів та 3 танки: втрати ворога на 6 травня

Повзучий наступ росіян дається їм ціною шалених втрат. Генштаб прозвітував про кількість знищених окупантів станом на 6 травня.

Загальні втрати Росії у війні проти України складають близько 959 500. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 6 травня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 959 500 (+1430);

танків – 10 766 (+3);

бойових броньованих машин – 22 416 (+5);

артилерійських систем – 27 431 (+61);

РСЗВ – 1378 (+1);

засобів ППО – 1 155 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145);

крилатих ракет – 3 196 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103);

спеціальної техніки – 3 873 (+3).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ