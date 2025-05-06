6 травня, 07:23
За добу знищено 1430 окупантів та 3 танки: втрати ворога на 6 травня
Основні тези
- Генштаб ЗСУ повідомляє про значні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Станом на 6 травня втрати складають майже 960 тисяч особового складу, майже 11 тисяч танків.
Повзучий наступ росіян дається їм ціною шалених втрат. Генштаб прозвітував про кількість знищених окупантів станом на 6 травня.
Загальні втрати Росії у війні проти України складають близько 959 500. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 6 травня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 959 500 (+1430);
- танків – 10 766 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 416 (+5);
- артилерійських систем – 27 431 (+61);
- РСЗВ – 1378 (+1);
- засобів ППО – 1 155 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145);
- крилатих ракет – 3 196 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103);
- спеціальної техніки – 3 873 (+3).