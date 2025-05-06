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24 Канал Новини України За добу знищено 1430 окупантів та 3 танки: втрати ворога на 6 травня
6 травня, 07:23
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За добу знищено 1430 окупантів та 3 танки: втрати ворога на 6 травня

Сергій Попович
Основні тези
  • Генштаб ЗСУ повідомляє про значні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
  • Станом на 6 травня втрати складають майже 960 тисяч особового складу, майже 11 тисяч танків.

Повзучий наступ росіян дається їм ціною шалених втрат. Генштаб прозвітував про кількість знищених окупантів станом на 6 травня.

Загальні втрати Росії у війні проти України складають близько 959 500. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 6 травня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 959 500 (+1430);
  • танків – 10 766 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22 416 (+5);
  • артилерійських систем – 27 431 (+61);
  • РСЗВ – 1378 (+1);
  • засобів ППО – 1 155 (+0);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145);
  • крилатих ракет – 3 196 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103);
  • спеціальної техніки – 3 873 (+3).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ