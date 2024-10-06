Мінус 1 250 окупантів, танки, артсистеми й автомобільна техніка: втрати ворога 6 жовтня
6 жовтня 2024, 08:09Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1250 окупантів.
Отже, в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник загалом втратив понад 600 тисяч осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 66 0470 (+1250) осіб,
- танків – 8 919 (+3);
- бойових броньованих машин – 17 679 (+21);
- артилерійських систем – 19 092 (+55);
- РСЗВ – 1 216 (+0);
- засобів ППО – 970 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 578 (+49);
- крилатих ракет – 2 613 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 006 (+101);
- спеціальної техніки – 3 363 (+19).