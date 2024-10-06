Мінус 1 250 окупантів, танки, артсистеми й автомобільна техніка: втрати ворога 6 жовтня

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1250 окупантів.

Отже, в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник загалом втратив понад 600 тисяч осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 66 0470 (+1250) осіб,

танків – 8 919 (+3);

бойових броньованих машин – 17 679 (+21);

артилерійських систем – 19 092 (+55);

РСЗВ – 1 216 (+0);

засобів ППО – 970 (+0);

літаків – 368 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 578 (+49);

крилатих ракет – 2 613 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 006 (+101);

спеціальної техніки – 3 363 (+19).



Втрати ворога на 6 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ