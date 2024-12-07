ЗСУ знищили 1300 солдатів і 2 ППО ворога: втрати Росії на 7 грудня

7 грудня 2024, 07:32
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Автор: Дмитро Усик

Російська армія продовжує тиснути по всій лінії фронту, паралельно зазнаючи рекордних втрат. Зокрема, за останню добу ворог втратив у боях 1300 своїх солдатів.

Загальні втрати ворога вже сягають 751 910 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на щоденний звіт Генштабу ЗСУ.

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Які зараз втрати Росії у війні – актуальна статистика

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 751 910 (+1300) осіб,
  • танків – 9 514 (+0),
  • бойових броньованих машин – 19 535 (+17),
  • артилерійських систем – 21 055 (+12),
  • РСЗВ – 1 253 (+0),
  • засоби ППО – 371 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 042 (+19),
  • крилаті ракети – 2 857 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 948 (+49),
  • спеціальна техніка – 3633 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ