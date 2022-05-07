Близько 25 100 вбитих та тисячі одиниць спаленої техніки: свіжі втрати російських окупантів

Російська армія продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні. Станом на 7 травня вони вже сягнули 25 100 осіб з особового складу ворога.

У Генштабі Збройних Сил наголошують, що дані щодо втрат ворога уточнюють. Причиною цього є активні бойові дії, які дещо ускладнюють підрахунок.

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Статистика втрат окупантів

Станом на 7 травня у війні проти України втрати росіян виглядають наступним чином:

особового складу – близько 25 100 осіб;

танків – 1 122 одиниці;

бойових броньованих машин – 2 713 одиниць;

артилерійських систем – 509 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 84 одиниці;

реактивні системи залпового вогню – 172 одиниці;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 934 одиниць;

кораблів та катерів – 11 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 341 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 90 одиниць.

Лише за останню добу нашим Збройним Силам вдалося ліквідувати близько 200 окупантів та понищити чимало техніки, зокрема:

12 танків;

27 бойових броньованих машин;

7 артилерійських систем;

1 реактивну систему залпового вогню;

1 засіб протиповітряної оборони;

8 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

17 безпілотників;

Яка ситуація на фронті

Станом на 73-ий день війни бойові дії тривають на Сході та Півдні нашої держави. Зокрема на Донецькому та Таврійському напрямках бої йдуть по всій лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів. Наприклад, цієї ночі поблизу Харкова після обстрілів горів музей Григорія Сковороди, та, на щастя, вогонь вдалося погасити і колекція залишилася неушкодженою.

На Ізюмському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Південнобузькому напрямку окупанти з артилерії атакують українські позиції. Крім того, реактивними системами залпового вогню та ракетами ворог обстріляв цивільну інфраструктуру Миколаєва.

Більше про ситуацію на фронті станом на 73-ий день війни читайте тут.

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