ЗСУ знищили майже 802 тисячі окупантів: втрати ворога станом на 8 січня

8 січня 2025, 07:22
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Автор: Сергій Попович

Росіяни щомісяця зазнають дедалі більших втрат особового складу та техніки у спробі поневолити Україну. Генштаб повідомив про орієнтовну кількість втрат ворога на ранок 8 січня.

Кількість "хороших" росіян перевищила позначку у 800 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога на 8 січня

З початку повномасштабного вторгнення у полях України полягло або отримали поранення несумісні з подальшою службою 801 670 росіян. За останню добу до цього числа додалося 1660.

Актуальні втрати росіян на 8 січня:

  • особового складу – 801670 (+1660),
  • танків – 9714 (+4),
  • бойових броньованих машин – 20205 (+16),
  • артилерійських систем – 21729 (+19),
  • РСЗВ – 1260 (+0),
  • засобів ППО – 1038 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),
  • крилатих ракет – 3014 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81),
  • спеціальної техніки – 3681 (+0).


Втрати ворога на 8 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, 19 травня стало рекордно смертельним днем для російської армії в Україні. За добу було ліквідовано 2200 окупантів. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли Росія зазнала збільшення місячних загальних втрат. Середньодобові дані становили 1570 осіб.