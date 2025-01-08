ЗСУ знищили майже 802 тисячі окупантів: втрати ворога станом на 8 січня

Росіяни щомісяця зазнають дедалі більших втрат особового складу та техніки у спробі поневолити Україну. Генштаб повідомив про орієнтовну кількість втрат ворога на ранок 8 січня.

Кількість "хороших" росіян перевищила позначку у 800 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Втрати ворога уже шалені: генерал армії оцінив наступ ЗСУ на Курщині

Які втрати ворога на 8 січня

З початку повномасштабного вторгнення у полях України полягло або отримали поранення несумісні з подальшою службою 801 670 росіян. За останню добу до цього числа додалося 1660.

Актуальні втрати росіян на 8 січня:

особового складу – 801670 (+1660),

танків – 9714 (+4),

бойових броньованих машин – 20205 (+16),

артилерійських систем – 21729 (+19),

РСЗВ – 1260 (+0),

засобів ППО – 1038 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),

крилатих ракет – 3014 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81),

спеціальної техніки – 3681 (+0).



Втрати ворога на 8 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, 19 травня стало рекордно смертельним днем для російської армії в Україні. За добу було ліквідовано 2200 окупантів. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли Росія зазнала збільшення місячних загальних втрат. Середньодобові дані становили 1570 осіб.