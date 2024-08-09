Мінус понад 1000 окупантів, танки та багато артилерії: втрати ворога 9 серпня
9 серпня 2024, 07:56Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1030 окупантів.
Загальні втрати особового складу ворожої армії вже перевищили понад 580 тисяч солдат. Проте російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 588540 (+1030) осіб,
- танків – 8434 (+3);
- бойових броньованих машин – 16341 (+9);
- артилерійських систем – 16536 (+49);
- РСЗВ – 1142 (+0);
- засобів ППО – 916 (+2);
- літаків – 366 (+0);
- гелікоптерів – 327 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32);
- крилатих ракет – 2424 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86);
- спеціальної техніки – 2769 (+2).
Втрати ворога на 9 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ