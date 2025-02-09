9 лютого, 07:20
Понад 1 400 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 9 лютого
Основні тези
- За добу ЗСУ ліквідували 1 460 російських окупантів та знищили 267 одиниць техніки.
- З 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2025 року втрати російської армії склали близько 849 320 осіб та десятки тисяч одиниць техніки.
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1 460 окупантів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 267 одиниць техніки й озброєння росіян.
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Яка актуальна статистика втрат
З 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2025 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 849 320 (+1 460) осіб,
- танків – 9 992 (+11);
- бойових броньованих машин – 20 797 (+20);
- артилерійських систем – 22 844 (+24);
- РСЗВ – 1273 (+2);
- засобів ППО – 1056 (+0);
- літаків – 370 (+1);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24486 (+83);
- крилатих ракет – 3054 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 529 (+127);
- спеціальної техніки – 3 739 (+1).
Втрати ворога на 9 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ