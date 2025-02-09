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24 Канал Новини України Понад 1 400 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 9 лютого
9 лютого, 07:20
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Понад 1 400 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 9 лютого

Ярослав Погончук
Основні тези
  • За добу ЗСУ ліквідували 1 460 російських окупантів та знищили 267 одиниць техніки.
  • З 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2025 року втрати російської армії склали близько 849 320 осіб та десятки тисяч одиниць техніки.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1 460 окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 267 одиниць техніки й озброєння росіян.

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Яка актуальна статистика втрат

З 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2025 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 849 320 (+1 460) осіб,
  • танків – 9 992 (+11);
  • бойових броньованих машин – 20 797 (+20);
  • артилерійських систем – 22 844 (+24);
  • РСЗВ – 1273 (+2);
  • засобів ППО – 1056 (+0);
  • літаків – 370 (+1);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24486 (+83);
  • крилатих ракет – 3054 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 529 (+127);
  • спеціальної техніки – 3 739 (+1).

Втрати ворога на 9 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ