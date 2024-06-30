КамАЗ і 3 "Урали" забиті пораненими, – "Атеш" зафіксував колону з окупантами в Маріуполі

В окупованому Маріуполі зафіксували евакуаційну колону техніки. Вона перевозила поранених російських загарбників.

Військовий рух оприлюднив відповідні фото та відео. Зауважив, що КамАЗ і три Урали були прямо-таки забиті "трьохсотими" окупантами.

До речі Одна із бригад Росії на Запорізькому напрямку втратила 95% складу, – "Атеш"

Колона з пораненими окупантами

Евакуаційна колона техніки перевозила поранених російських військовослужбовців в окупованому Маріуполі.

Агент зафіксував КамАЗ і три Урали забиті пораненими військовослужбовцями Росії. На чолі була машина автоінспекції, яка супроводжувала колону, а замикала їхня швидка допомога з військовими номерами,

– зазначили в "Атеш".

Додали, що за кількістю техніки легко визначити ситуацію на фронті й кількість втрат в армії Росії.

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Колона з "трьохсотими" окупантами / Фото "Атеш"

"Наші агенти спільно з "Маріуполь.Спротив" продовжують стежити та передавати інформацію, щоб окупанти відчували, що перебувають не на своїй землі", – наголосили у військовому русі.

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У Маріуполі зафіксували евакуаційну колону з пораненими окупантами: дивіться відео