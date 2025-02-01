Бійці бригади "Гарт" уразили позиції і фортифікації ворога: знешкоджені 28 окупантів

Українські військові продовжують утримувати позиції на фронті, попри наступальні зусилля ворога. Також Росія зазнає суттєвих втрат.

Українські військові тримають окупантів біля Вовчанська під пильним наглядом. Про це пише 24 Канал із посиланням на ОТУ "Харків".

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Наші сили працюють по ворогу

Будь-який рух на ворожих позиціях під Вовчанськом потрапляє під увагу аеророзвідки бригади "Гарт".

Хлопці відразу передають координати артилеристам і ті відпрацьовують по противнику як годиться,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема, відомо, що вдалося уразити мінометну позицію, БТР-80, точку зльоту безпілотних літальних апаратів противника, а також низку фортифікаційних споруд. Також зазначили, що вдалося знешкодити 28 окупантів.

Росіяни зазнають врат: дивіться відео

Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розвʼязала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1430 окупантів та знищили багато ворожої техніки. Загальні бойові втрати Росії сягають 839 тисяч загарбників.