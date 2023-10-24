Палають мільйони російського бюджету: воїни ССО знищили російський РЛС "Зоопарк"

На Донецькому напрямку бійці ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк". Вартість такої станції сягає 10 мільйонів доларів.

До слова, так звана "друга армія світу" вже втратила тисячі одиниць техніки й понад 295 тисяч особового складу. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували понад 100 одиниць російської техніки.

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Спалили "жирну" ціль росіян

Воїни ССО на Донецькому напрямку знищили російський комплекс 1Л219М "Зоопарк-1". Саме цим комплексом полюбляють вихвалятися росіяни. Як повідомили бійці, оператори 3-го полку виявили та ідентифікували ворожий РЛС, і скоригували по ньому вогонь артилерії.

У результаті професійних дій наших воїнів російська армія зазнала неабияких збитків, адже вартість РЛС "Зоопарк" оцінюють у кілька мільйонів доларів.

Палають мільйони з російського бюджету,

– мовиться у підписі до відео.

Бійці ССО знищили російський "Зоопарк": дивіться відео

Одна з найцінніших втрат на Таврійському напрямку

Речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону 22 жовтня повідомив, що росіяни зазнають колосальних втрат на цій ділянці фронту. Лише протягом доби ворог втратив в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" 34 одиниці техніки.

"З цінного знищено російський "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів. Також за останні 3 доби понад 10 окупантів здалися в полон", – повідомив Штупун.

Крім того, він розповів, що українські захисники знищили 6 танків, 7 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 9 безпілотників, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Загалом, протягом тижня від 16 до 22 жовтня Сили оборони ліквідували 6 060 окупантів та знищили 837 одиниць техніки. Найбільше українські захисники за тиждень знищили бойових броньованих машин – 269 одиниць, а також артилерійських систем – 166 одиниць та 133 танки.