Мінус батальйон за тиждень: стали відомі колосальні втрати Росії у боях за Торецьк

Російські загарбники продовжують штурми у Торецьку та намагаються просунутися вглиб. Ворог не зважає і на колосальні втрати в особовому складі.

Так, щотижня противник втрачає приблизно один механізований батальйон. Про це в ефірі Суспільного заявила прессекретарка оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Які втрати Росії у боях за Торецьк

За словами Бобовнікової, армія противника щотижня втрачає понад 500 осіб у боях за Торецьк Донецької області. Втім, попри втрати ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських захисників.

Найчастіше вони використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати й простіше штурмувати піхотою. Її в них багато, тому вони просто закидують нас "м'ясом",

– заявили в ОТУ "Луганськ".

Важливо. У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби й станом на 16:00 2 грудня російські загарбники провели 5 атак на Торецькому напрямку. Противник намагався штурмувати неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

Бобовнікова додала, що російська армія рідко використовує бронетехніку для атак на Торецькому напрямку. Зокрема, ворожу техніку можна помітити поблизу селища Нелипівка.

В ОТУ "Луганськ" повідомили, що погодні умови також впливають на бойові дії. Так, через погіршення погоди окупанти зменшили використання авіаційних бомб.

Раніше Бобовнікова повідомляла, що ситуація у Торецьку – надзвичайно складна. У місті відбувають бойові зіткнення буквально на відстані витягнутої руки.

Прессекретарка ОТУ "Луганськ" додала, що ворог може бути буквально за рогом чи на другому поверсі будівлі, коли наші захисники – на першому, або навпаки. Відтак, у Торецьку завжди відбуваються максимально близькі стрілецькі бої.