Ворог аж підлітає: у мережі показали, як ЗСУ нищать росіян на Сумщині

Українські оборонці продовжують знищувати російських загарбників. Так, на Сумщині FPV-дронами завдали точного удару по ворогу в селі Олексіївка.

Процес успішної атаки на позиції окупантів показали бійці однієї з бригад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 71-шу окрему єгерську бригаду ДШВ ЗСУ.

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Ворог підлітає від атак дронів

Оператори дронів 4 липня поділились відео, на якому видно, як FPV-дрони ЗСУ атакують позиції росіян у селі Олексіївка на Сумщині. Росіяни укріпилися в напівзруйнованих будинках, але українські бійці виявили та ліквідували їх.

Дрони атакують позиції росіян на Сумському напрямку: дивіться відео

На кадрах чітко видно, як оператори дронів скидають вибухові пристрої точно у ворожі укриття. Геолокацію місця удару підтвердили OSINT-волонтери, які зіставили візуальні орієнтири з картографічними даними.

У коментарі до відео єгерська бригада зазначила, що кожен загарбник, який приходить на нашу землю зі зброєю, неминуче загине.

Від влучності наших дроноводів ворог аж підлітає – в прямому сенсі слова,

– йдеться в дописі.

Сили оборони щодня нищать та стримують ворога, який підступно просувається територією України. Так, лише за минулу добу на фронті ліквідовано 1 120 окупантів.