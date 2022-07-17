ЗСУ розбили гордість путіна, якій заздрили в НАТО, – екскомандувач Сухопутних військ Польщі

Російські війська не очікували, що стикнуться з таким опором та майстерністю бійців ЗСУ. Зокрема, наші захисники розбили гордість путіна – 1 гвардійську танкову армію.

Про це розповів командувач Сухопутних військ Польщі у 2006 – 2009 роках, ветеран війни в Іраку, генерал броні Вальдемар Скшипчак. Він зауважив, що військові НАТО колись дивилися на ту російську армію із заздрістю.

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ЗСУ розбили елітну танкову армію путіна, якій заздрили в НАТО

Скшипчак заявив, що проблемою росії є те, що окупанти не були готовими до такої війни, тобто до боротьби за сучасними методами. Дії загарбників вказують на те, що росія була готовою до ведення війни традиційними методами, за прикладом Другої світової війни.

І те що зустріли на полях в Україні було для них великим шоком – українська армія побила їхню найкращу армію. Перша гвардійська танкова армія, елітарні війська російської армії були розбиті на полях України,

– зауважив генерал.

Він додав, що такої історичної компрометації та поразки росіяни не очікували.

"А українці 1 гвардійську танкову армію, гордість путіна, побили. Це було щось неймовірне, бо всі ми – військові в НАТО – дивились на ту 1 гвардійську танкову армію з такою заздрістю, що вона – така чудова, бойова, ідеально обладнана, сучасна, натренована армія", – пояснив Скшипчак.

Він наголосив, що уся велич російських військових виявилася лише міфом. Адже бійці Збройних Сил України "розібралися із тією гордістю Путіна" ще на перших тижнях повномасштабної війни.

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Загальні втрати загарбників в Україні

Російські окупанти зазнають шалених втрат від самого початку повномасштабної війни в Україні. Станом на ранок 16 липня наші захисники вже ліквідували 38,14 тисячі загарбників.

Окрім цього, бійці ЗСУ успішно знищили силу силенну російської техніки, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, українські воїни спопелили:

1677 танків,

3874 бойові броньовані машини,

846 артилерійських систем,

687 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

2735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

68 одиниць спеціальної техніки,

247 реактивних систем залпового вогню,

109 засобів ППО,

220 літаків,

188 гелікоптерів,

15 кораблів і катерів.

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