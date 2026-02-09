Ворог під прицілом: Сили оборони висадили в повітря важливі об'єкти у Ростові, Суджі та на ТОТ

Сили оборони України атакували російські Ростов та Суджу, а ще тимчасово окуповані території. Ворог зазнав втрат.

У Генштабі розповіли, що саме було під прицілом.

Які наслідки атак на військові об'єкти Росії?

️️Підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по військових об'єктах ворога у ніч на 9 лютого.

У Суджі Курської області було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ Росії. ️

У Новоолексіївці, що на окупованій частині Херсонщини, під прицілом опинився склад боєприпасів. ️

Окрім того, у Генштабі озвучили результати попередніх атак. Зокрема, унаслідок обстрілу складу БпЛА у районі Ростова-на-Дону було знищено 3 контейнери із FPV-дронами та комплектуючими.

За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються,

– зазначили у Генштабі.

Втрати Росії: останні новини