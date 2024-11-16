На Курщині ЗСУ рознесли колону окупантів: військове зведення від Світана

На Курщині Сили оборони розбили колону окупантів за допомогою ПТРК Javelin. Ворог щодня організовує кілька накатів попри те, що зазнає шалених втрат на цій ділянці.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі повідомив, що Сили оборони відмінусовують там цілі роти загарбників, перетворюючи їх на 200-х і 300-х.

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На Курщині Росія зазнає потужних втрат

Також окупанти втрачають на Курщині до батальйону техніки. Мовиться про бойові броньовані машини. Для цього українські захисники використовують артилерію та авіацію.

Також FPV-дрони сьогодні є, мабуть, основним механізмом знищення російської техніки,

– розповів полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, сьогодні перед росіянами на Курщині стоїть завдання відбити ці території.

Франція підготувала та забезпечила бригаду для України

У Франції закінчила військові навчання бригада імені Анни Київської. За словами Світана, зупинити просування ворога на Сході одна нова бригада навряд зможе, але зможе працювати по одному з напрямків. Водночас важливо, що Франція демонструє, як дійсно треба допомагати: вона повністю підготувала та забезпечила бригаду.

"Щонайменше один напрямок ця бригада закриє або ж використовуватиметься для штурмових операцій", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Нагадаємо, що бійці 73 морського центру ССО провели успішну спецоперацію в Курській області. Зокрема, їм вдалося врятувати з оточення 16 військових з трьох підрозділів СОУ.