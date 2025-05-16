Вбивав українців заради майбутнього дитини: легіонери напередодні 9 травня полонили гвардійця

Напередодні 9 травня штурмовики Легіону "Свобода Росії" знищили ворожу ДРГ. Одного з окупантів вдалося захопити у полон.

Це військовослужбовець 503 гвардійського мотострілецького полку Микола із позивним "Лютий", 1984 року народження з Астраханської області, передає 24 Канал із посиланням на Легіон "Свободи Росії".

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Гвардійця захопили у полон

Окупант розповів, що мріяв влаштувати дитині найкраще майбутнє та заробити грошей, вбиваючи українців.

Російський загарбник отримав множинні осколкові поранення по всьому тілу: особливо постраждали ноги та обличчя. Легіонери надали йому першу допомогу, зупинили кровотечу, дали їжі та води та, ризикуючи життям, евакуювали з поля бою. Тепер він чекатиме на обмін полоненими, як і тисячі його соратників.

У короткому відео він закликає росіян "не лізти в це ніколи" і визнає, що українці захищають свій будинок, а він та його товариші до цього будинку вторглися. Але, попри масові втрати, російські командири відправляють уперед нових смертників.

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Легіон "Свобода Росії" закликає путінських військовослужбовців здаватися, складати зброю та отримати шанс вижити та повернутися додому.

Для того, щоб окупантам здатися в полон, Легіон розробив алгоритм:

при першій нагоді – скласти зброю та залишити її в місці виходу.

відійти від своїх позицій та підняти руки;

⁠слідувати за дроном, який виведе на наші позиції;

⁠чітко виконувати інструкції від "приймаючої сторони".

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Нагадаємо, що українські ССО змусили здатися в полон 6 окупантів під час операції у ворожому тилу. Солдатів 34-ї бригади російських збройних сил обшукали, у них дізналися інформацію про інші позиції.