Знищили разом із екіпажем: ВМС ЗСУ розгромили два російські човни

Українські морські піхотинці знищили два російські човни разом із їхнім особовим складом. Ворожа спроба проскочити водним маршрутом зазнала цілковитої невдачі.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Деталі операції та втрати росіян

Українські захисники вчасно виявили маневр ворога та завдали вогневого ураження. Так, окупанти втратили два човни разом з військовослужбовцями.

Успішно по цілях противника відпрацювали бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен".

Кадри знищення російських човнів: дивіться відео

Кожна спроба окупантів щось змінити на свою користь закінчується для них однаково. Для ворога всі маршрути ведуть до одного сценарію,

– зазначили українські військові.

Нагадаємо, українські військові атакували низку важливих для російської армії об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в тилу Росії. В Брянській області бійці уразили російську станцію радіоелектронної боротьби. На Херсонщині, в районі Хорлів, під удар потрапив навчальний центр ворога. Також Сили оборони били по пунктах управління росіян і їхній логістиці.