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24 Канал Новини України Знищили разом із екіпажем: ВМС ЗСУ розгромили два російські човни
11 жовтня, 18:12
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Знищили разом із екіпажем: ВМС ЗСУ розгромили два російські човни

Дарія Черниш

Українські морські піхотинці знищили два російські човни разом із їхнім особовим складом. Ворожа спроба проскочити водним маршрутом зазнала цілковитої невдачі.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Деталі операції та втрати росіян

Українські захисники вчасно виявили маневр ворога та завдали вогневого ураження. Так, окупанти втратили два човни разом з військовослужбовцями.

Успішно по цілях противника відпрацювали бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен".

Кадри знищення російських човнів: дивіться відео

Кожна спроба окупантів щось змінити на свою користь закінчується для них однаково. Для ворога всі маршрути ведуть до одного сценарію,
– зазначили українські військові.

Нагадаємо, українські військові атакували низку важливих для російської армії об'єктів на тимчасово окупованих територіях і в тилу Росії. В Брянській області бійці уразили російську станцію радіоелектронної боротьби. На Херсонщині, в районі Хорлів, під удар потрапив навчальний центр ворога. Також Сили оборони били по пунктах управління росіян і їхній логістиці.

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