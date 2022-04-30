Вже 23200 мертвих загарбників і понад 1000 знищених танків: свіжі втрати російських окупантів

Українські захисники успішно ліквідовують російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Станом на 30 квітня загальні втрати ворога становили 23200.

Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили ще 200 російських загарбників.

Важливо Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня орієнтовно склали:

особового складу – 23200 осіб;

танків – 1008 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 2445 (+27) одиниць;

артилерійських систем – 436 (+1) одиниць;

РСЗВ – 151 одиниця;

засобів ППО – 77 (+4) одиниці;

літаків – 190 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1701 (+6) одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4) одиниці;

спеціальної техніки – 32 (+1) одиниці;

пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

У Генштабі ЗСУ додали, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Яка ситуація на Харківщині

Дані Генерального штабу свідчать, що на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України.

З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Цікаво – Росіяни скидають трупи своїх прямо в ангари: дивіться відео

Доба 29 квітня для росіян на Півдні радісних новин не принесла: наші захисники успішно атакували їхні позиції. Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація сумарно 23 рази вражали позиції росіян.