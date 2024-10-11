Щодня десятки вбитих: рух "Атеш" розповів, яку криваву ціну платить Росія під Покровськом

Російська армія, попри шалені втрати у техніці та живій силі, не полишає спроб просунутися вглиб українських територій. Лише під Покровськом окупанти щодня втрачають близько 50 своїх солдатів.

Про це повідомили в русі "Атеш". За словами партизан, окупанти платять дійсно криваву ціну за кожен метр землі під Покровськом.

Дивіться також Елітна російська бригада морпіхів втратила 80% особового складу в боях за Вугледара, – ЗМІ

Щодня під Покровськом Росія втрачає десятки солдатів

Агент "Атеш" з-поміж військових окупаційної 30-ї ОМСБ розповів про величезні втрати Росії у війні. Так, на Покровському напрямку росіяни щодня встановлюють нові "рекорди". Лише минулої доби у 30-1 бригаді близько 50 осіб загинули чи були поранені у боях за Покровськ.

Лікарні та шпиталі окупантів нині переповнені, цивільних терміново виписують, щоб звільнити місця для поранених окупантів. Цю інформацію підтверджує й агент медперсоналу однієї з лікарень Макіївки.

Окупаційна влада продовжує ігнорувати потреби мирних жителів заради порятунку своїх солдатів. Українців виганяють із лікарень, щоб госпіталізувати російських військових,

– додають агенти "Атеш".

Раніше заступниця голови української місії при ОБСЄ Наталія Костенко повідомила, що Росія втрачає 1 солдата за кожні 2,5 метра просування вглиб українських територій. Так, це вкотре доводить, що російське військове командування не зважає на втрати живої сили та відправляє їх на "м'ясні штурми",