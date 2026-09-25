Мінус "Ураган" та "Солнцепьок": підрозділ "Фенікс" показав, як нищить техніку ворога
Росіяни продовжують зазнавати серйозних втрат на фронті. Підрозділ "Фенікс" продемонстрував роботу своїх операторів дронів на Торецькому напрямку.
Безпілотники знищили "Солнцепьок" та "Ураган" окупантів. Відповідне відео розмістила у себе ДПСУ.
Що видно на відео?
Держприкордонслужба України показала, як пілоти підрозділу безпілотних систем "Фенікс" бригади "Помста" воюють на Торецькому напрямку. Українським оборонцям вдалось уразити російські ТОС-1А "Солнцепьок" та РСЗВ "Ураган".
Крім "жирних" цілей під ударами дронарів були і мотоцикли, квадроцикли, автомобілі та бойові машини ворога. Також під прицілом – піхота окупантів,
– наголосили у ДПСУ.
Вони додали, що ворожі ДРГ намагаються просочитися в напрямку Костянтинівки. Проте ворог зазнає серйозних втрат ще на шляху до позицій.
"Фенікс" нищить ворожу техніку: дивіться відео
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу росіяни втратили 1540 своїх солдатів вбитими та важко пораненими. Окрім того Збройним Силам України вдалось знищити 24 артилерійських системи, 2 РСЗВ та 4 системи ППО.