Окупанти не можуть переміщувати важку техніку, – ОК "Південь" про потрощені мости

Наші ЗСУ завдають нещадних ударів російським окупантам. Зокрема, на Півдні ворога б'ють все сильніше й сильніше.

За минулий тиждень наші воїни знищили більше 10 складів із боєприпасами ворога на Півдні. Про це в ефірі українського медіацентру розповіла речниця Сил оборони регіону Наталя Гуменюк, інформує 24 канал.

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Також знищили осередки скупчення військової техніки. Ці удари не дають ворогу використовувати мости для того, щоб переміщувати важку техніку. Також після наших ударів по передових пунктах окупантів, їхній командний склад швидко переміщується за міст,

– сказала вона.

За словами Гуменюк, окупанти переміщуються на лівий берег, щоб не опинитися обрізаними в способах переміщення на більш безпечну територію.

Нечувані втрати ворога

Українські воїни завдають втрат противнику й нищать його техніку не лише на Півдні. Зокрема, Повітряні сили зранку 15 серпня повідомляли, що ліквідували російський вертоліт Ка-52 у Донецькій області. Він став третім "Алігатором" за останні 2 доби.

Несолодко ворожим військам і на Луганщині. Очільник регіону Сергій Гайдай розповідав, що 14 серпня 8 ворожих атак наші воїни успішно відбили. А розвідгрупу росіян ЗСУ знешкодили, не залишивши їм жодного шансу.

Також за ніч 14 серпня наші захисники продовжували нищити ворогів і їхню техніку на Півдні. Ще там завдали чергового удару по Антонівському мосту під Херсоном. Воїни ракетно-артилерійських підрозділів знищили 9 окупантів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту.

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