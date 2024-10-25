Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень, – розвідка Естонії

Росія зазнає колосальних втрат на полі бою, проте там не звикли рахувати полеглих. В розвідці Естонії оцінили ймовірні втрати агресорки.

Протягом жовтня Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів. Заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн сказав, що це могли бути найбільші втрати армії Росії від початку вторгнення в Україну.

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Росія просувається завдяки обстрілам

Кессельманн зазначив, що збройні сили Росії продовжують наступ по всій лінії фронту. Вони здійснюють в середньому 178 обстрілів на добу.

За його словами, у Курській області за минулий тиждень суттєвих змін не відбулося. Українська армія продовжує проводити маневри та влаштовує засідки для російських солдатів. Посадовець наголосив, що просування сил Росії стало можливим завдяки масованим обстрілам, зокрема, мінометним, з використанням безпілотників та неприцільного вогню.

Цей ефект здійснюється за допомогою так званих "брудних атак", в яких Росія цинічно витрачає свою живу силу,

– пояснив Кессельманн.

Водночас, за його словами, втрати росіян значні. За минулу добу українські воїни ліквідували 1630 окупантів і знищили 251 одиницю російської техніки. Станом на 25 жовтня загальні втрати агресора у війні перевищили 685 тисяч бійців.