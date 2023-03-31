Підготовки нема, бронетехніки не вистачає: на росіян чекають нові рекорди втрат
Видання Bloomberg написало, що у 2022 році в Росії змогли мобілізувати до лав армії близько півмільйона людей, а у 2023 планують призвати ще 400 тисяч. Однак самої кількості живої сили недостатньо, питання стоїть в якості військової підготовки російських мобілізованих та кількості бронетехніки для їх забезпечення.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він переконаний, що більше Росія залучатиме живої сили у війну, тим більшими будуть її втрати.
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Коваленко зауважив, що кількість втрат серед росіян залежить від кількості наявної в них броньованої техніки, яка забезпечує підтримку під час штурмів та наступальних операцій.
Вона дозволяє десанту висаджуватись у значно ближчій зоні для здійснення штурму, а також техніка захищає від легкої стрілецької зброї та осколкових елементів під час артилерійських обстрілів.Однак у росіян з цим спостерігаються значні проблеми.
Зменшення кількості броньованої техніки безпосередньо впливає на збільшення втрат серед російських підрозділів,
– додав мовець.
Російські підрозділи не мають належної підготовки
За словами Коваленка, другим важливим фактором, що впливає на збільшення втрат ворога є рівень професійності та підготовки їхніх підрозділів. Так строковики, яких одразу після підписання контракту відправляють в зону бойових дій – це не якісний і не професійний елемент.
Якщо у 2022 році було мобілізовано 500 тисяч осіб, а цього року планують мобілізувати 400 тисяч, але якої якості та яку вони мають технічну підтримку у цьому випадку?
– зауважив експерт.
Він переконаний, що у 2023 році буде збільшуватися не територія, яку зможуть захопити росіяни, а лише збільшуватиметься показник знищення російських окупантів. І кожного місяця Генштаб буде фіксувати нові та нові рекорди.
Коваленко прокоментував кількість втрат в Росії: дивитись відео
ЗСУ безжально нищать окупантів
- Станом на 31 березня, за даними Генштабу, українські військові ліквідували понад 170 тисяч окупантів.
- 29 березня на концерт Кобзона відправилося 560 росіян. ЗСУ завдали 5 ударів по районах зосередження окупанта, знищили російський бомбардувальник Су-24М та потрощили чимало техніки ворога.
- 30 березня українська земля очистилася від 460 загарбників, 4 артилерійських систем, 9 безпілотників та кількох одиниць іншої техніки.
- Зауважимо, що Велика Британія оприлюднила орієнтовні втрати Росії у війні. За даними британського Міністерства оборони близько 220 тисяч росіян уже загинули на війні або зазнали поранення, серед них близько 2 тисяч російських офіцерів. Однак реальні втрати ворога можуть бути набагато вищими.