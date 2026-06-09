Ніч була запальною: СБС серйозно вдарили по росіянах на окупованих територіях
Сили безпілотних систем завдали чергових серйозних втрат росіянам на окупованих територіях. У ніч на 9 червня під прицілом опинилося світло, газ, паливо, логістика і не тільки.
Про деталі розповів командувач СБС "Мадяр".
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Яких втрат зазнали росіяни на ТОТ?
Протягом ночі з 8 на 9 червня "Птахи СБС" на тимчасово окупованих територіях відпрацювали 36 військових та інфраструктурних об'єктів росіян:
- 9 електропідстанцій,
- 2 РЛС,
- контрольний спостережний пункт "Рубікону",
- газова інфраструктура,
- цистерни з паливом,
- логістика,
- 8 телекомунакійних веж,
- тимчасовий пункт дислокації тощо.
Зокрема, лише на Запоріжжі було знищено РЛС П-18 "Терек" у населених пунктах Софіївка та Іванівка.
По "Рубікону" прилетіло у селі Шевченко Перше на Донеччині.
У місті Курахове СБС відпрацювали по тимчасовому пункту дислокації особового складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії.
Чотири електропідстанції були атаковані у Маріуполі, по одній – у Лисичанську, Луганську, Макіївці, Сіверськодонецьку та Джанкої.
У Сіверськодонецьку також прилетіло по цистернах з паливно-мастильними матеріалами, а Луганську – по газовій інфраструктурі.
Блимнуло світло, палива віслюк не потребує, логістичний інсульт, інтернет та соцмережі – то зайве,
– прокоментував атаки "Мадяр".
Робота СБС по окупантах: дивіться відео
Інші атаки на ворога
9 червня у Генштабі повідомили, що Україна уразила нові важливі військові об'єкти Росії, зокрема склади боєприпасів, логістичні хаби, пункти управління, позиції операторів безпілотників, резервуари із пальним.
А 8 червня приліт стався на аеродромі "Протасово" під Рязанню. Там росіяни облаштували науково-виробничий центр розробки та випуску БПЛА. Момент влучання по об'єкту зняли на відео.
Тим часом президент Зеленський анонсував, що Україна запускатиме по Росії по 600 дронів і ракет за день, аби росіяни відчули на собі війну, як українці.