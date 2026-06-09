Ніч була запальною: СБС серйозно вдарили по росіянах на окупованих територіях

Сили безпілотних систем завдали чергових серйозних втрат росіянам на окупованих територіях. У ніч на 9 червня під прицілом опинилося світло, газ, паливо, логістика і не тільки.

Про деталі розповів командувач СБС "Мадяр".

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Яких втрат зазнали росіяни на ТОТ?

Протягом ночі з 8 на 9 червня "Птахи СБС" на тимчасово окупованих територіях відпрацювали 36 військових та інфраструктурних об'єктів росіян:

9 електропідстанцій,

2 РЛС,

контрольний спостережний пункт "Рубікону",

газова інфраструктура,

цистерни з паливом,

логістика,

8 телекомунакійних веж,

тимчасовий пункт дислокації тощо.

Зокрема, лише на Запоріжжі було знищено РЛС П-18 "Терек" у населених пунктах Софіївка та Іванівка.

По "Рубікону" прилетіло у селі Шевченко Перше на Донеччині.

У місті Курахове СБС відпрацювали по тимчасовому пункту дислокації особового складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії.

Чотири електропідстанції були атаковані у Маріуполі, по одній – у Лисичанську, Луганську, Макіївці, Сіверськодонецьку та Джанкої.

У Сіверськодонецьку також прилетіло по цистернах з паливно-мастильними матеріалами, а Луганську – по газовій інфраструктурі.

Блимнуло світло, палива віслюк не потребує, логістичний інсульт, інтернет та соцмережі – то зайве,

– прокоментував атаки "Мадяр".

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Інші атаки на ворога

9 червня у Генштабі повідомили, що Україна уразила нові важливі військові об'єкти Росії, зокрема склади боєприпасів, логістичні хаби, пункти управління, позиції операторів безпілотників, резервуари із пальним.

А 8 червня приліт стався на аеродромі "Протасово" під Рязанню. Там росіяни облаштували науково-виробничий центр розробки та випуску БПЛА. Момент влучання по об'єкту зняли на відео.

Тим часом президент Зеленський анонсував, що Україна запускатиме по Росії по 600 дронів і ракет за день, аби росіяни відчули на собі війну, як українці.