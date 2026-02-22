Мінус понад 2000 окупантів та багато техніки: СБУ показала свої успіхи за тиждень

FPV-оператори "Альфи" СБУ знову успішно відпрацювали по окупантах. Їх вони тримають постійно під прицілом, не даючи ані перепочити, ані наростити сили.

Про втрати росіян за останній тиждень, розповіли в СБУ 21 лютого. Дивіться також Росія довго не витримає нових втрат: відверте інтерв'ю генерала США про фронт і зброю Які втрати Росії? За останній тиждень БпЛА та інші вогневі засоби успішно відпрацювали по: 3 танках,

4 ББМ,

16 артилерійських системах,

4 РСЗВ,

3 ППО,

2 системах РЕБ/РЕР,

231 одиниці автотранспорту,

227 БпЛА,

203 антенах та вузлах зв'язку,

17 ворожих НРК,

432 ворожих позиціях та укріпленнях,

4 складах з боєприпасами,

4 складах із паливно-мастильними матеріалами. Втрати Росія також зазнала у живій силі. Спецпризначенці "Альфи" відмінусували понад 2000 окупантів. Успішна робота СБУ по окупантах: дивіться відео Останні втрати Росії У Самарській області Росії у ніч на 21 лютого на Нефтегорському газопереробному заводі сталася масштабна пожежа після атаки, внаслідок якої спалахнуло щонайменше 5 резервуарів.

Також Сили безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області. Вона могла вражати цілі на відстані до 120 кілометрів.

За останню добу ЗСУ ліквідували 1 010 російських загарбників та збили гелікоптер. Російська армія також втратила 2 РСЗВ, 1 танк, 3 бойових броньованих машини та 42 артилерійські системи