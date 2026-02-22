Мінус понад 2000 окупантів та багато техніки: СБУ показала свої успіхи за тиждень
FPV-оператори "Альфи" СБУ знову успішно відпрацювали по окупантах. Їх вони тримають постійно під прицілом, не даючи ані перепочити, ані наростити сили.
Про втрати росіян за останній тиждень, розповіли в СБУ 21 лютого.
Дивіться також Росія довго не витримає нових втрат: відверте інтерв'ю генерала США про фронт і зброю
Які втрати Росії?
За останній тиждень БпЛА та інші вогневі засоби успішно відпрацювали по:
- 3 танках,
- 4 ББМ,
- 16 артилерійських системах,
- 4 РСЗВ,
- 3 ППО,
- 2 системах РЕБ/РЕР,
- 231 одиниці автотранспорту,
- 227 БпЛА,
- 203 антенах та вузлах зв'язку,
- 17 ворожих НРК,
- 432 ворожих позиціях та укріпленнях,
- 4 складах з боєприпасами,
- 4 складах із паливно-мастильними матеріалами.
Втрати Росія також зазнала у живій силі. Спецпризначенці "Альфи" відмінусували понад 2000 окупантів.
Успішна робота СБУ по окупантах: дивіться відео
Останні втрати Росії
У Самарській області Росії у ніч на 21 лютого на Нефтегорському газопереробному заводі сталася масштабна пожежа після атаки, внаслідок якої спалахнуло щонайменше 5 резервуарів.
Також Сили безпілотних систем знищили російську РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області. Вона могла вражати цілі на відстані до 120 кілометрів.
За останню добу ЗСУ ліквідували 1 010 російських загарбників та збили гелікоптер. Російська армія також втратила 2 РСЗВ, 1 танк, 3 бойових броньованих машини та 42 артилерійські системи