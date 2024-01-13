Згорів вщент: Сили оборони вперше знищили російський комплекс РЕБ "Билина"

Бійці підрозділу Сил оборони "Shadow" виявили один з найновіших російських комплексів РЕБ "Билина" РБ-109А. Завдяки успішним діям українських захисників сучасну техніку окупантів вдалося знищити.

До слова, Сили оборони вперше уразили РЕБ "Билина". Росія планувала прийняти комплекс на озброєння лише у 2025 році, однак шалені втрати окупантів у техніці, вочевидь, змінили ситуацію.

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Російський комплекс "Билина" згорів ущент

Бійці підрозділу "Shadow" уразили сучасний комплекс РЕБ "Билина" за допомогою дрона. Після влучення техніка почала непомітно горіти, але згодом вогонь охоплював все більшу площу. Як наслідок, найновіший комплекс росіян згорів ущент.

До слова, поруч у бліндажі також був екіпаж "Билини". Захисники зазначили, що на записі їх не видно, однак військові впевненні – загарбники залишилися у тому бліндажу назавжди.

Як Сили оборони знищили сучасний комплекс РЕБ "Билина": дивіться відео

Що відомо про РБ109А "Билина" РБ109А "Билина" – це російська автоматизована система управління засобами РЕБ. Система використовує (або буде використовувати після закінчення розробки) “можливості штучного інтелекту на основі машинного навчання” для розстановки пріоритетів і придушення електронних сигналів. Система проводить аналіз радіоелектронного середовища у радіусі до 100 кілометрів та ставить завади найбільш пріоритетним цілям. Точної інформації про можливості й характеристики комплексу немає, оскільки Росія планувала взяти комплекс на озброєння не раніше 2025 року. РБ109А "Билина" – це російська автоматизована система управління засобами РЕБ. Система використовує (або буде використовувати після закінчення розробки) “можливості штучного інтелекту на основі машинного навчання” для розстановки пріоритетів і придушення електронних сигналів. Система проводить аналіз радіоелектронного середовища у радіусі до 100 кілометрів та ставить завади найбільш пріоритетним цілям. Точної інформації про можливості й характеристики комплексу немає, оскільки Росія планувала взяти комплекс на озброєння не раніше 2025 року.

Ворог продовжує зазнавати втрат