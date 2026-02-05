Укр Рус
24 Канал Новини світу Вдруге з 2022: у січні Росія втратила більше солдатів, ніж мобілізувала, – "Мадяр"
5 лютого, 22:57
2

Вдруге з 2022: у січні Росія втратила більше солдатів, ніж мобілізувала, – "Мадяр"

Софія Рожик
Основні тези
  • У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, а втратила 30 618 солдатів, що призвело до дефіциту в 8 618 осіб.
  • Сили безпілотних систем ЗСУ знищили 9 381 російського солдата, що становить кожного третього ліквідованого окупанта.

У січні Росія зазнала втрат у живій силі більше, аніж мобілізувала. Така ситуація фіксується вдруге з моменту повномасштабного вторгнення.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Українські десантники випадково зайшли у тил росіян і "наробили їм біди" 

Яких втрат у живій силі зазнала Росія у січні?

Протягом січня у Росії мобілізували чи підписали контракт 22 000 осіб.

Тим часом за цей період підтверджено знищення 30 618 одиниць особового складу ворога.

Тож баланс росіян за січень – "мінус" 8 618.

З тих понад 30 тисяч втрат – 9 381 є результатом Сил безпілотних систем, а це кожний третій ліквідований окупант.

Це на 22% менше, ніж за грудень, коли Птахи СБС спрацювали рекордні 12 037 з 33 019 загального результату,
– зазначив "Мадяр".

На це вплинула погода та менша штурмова активність росіян.

Втрати Росії: останні новини