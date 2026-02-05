Вдруге з 2022: у січні Росія втратила більше солдатів, ніж мобілізувала, – "Мадяр"
- У січні Росія мобілізувала 22 000 осіб, а втратила 30 618 солдатів, що призвело до дефіциту в 8 618 осіб.
- Сили безпілотних систем ЗСУ знищили 9 381 російського солдата, що становить кожного третього ліквідованого окупанта.
У січні Росія зазнала втрат у живій силі більше, аніж мобілізувала. Така ситуація фіксується вдруге з моменту повномасштабного вторгнення.
Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Дивіться також Українські десантники випадково зайшли у тил росіян і "наробили їм біди"
Яких втрат у живій силі зазнала Росія у січні?
Протягом січня у Росії мобілізували чи підписали контракт 22 000 осіб.
Тим часом за цей період підтверджено знищення 30 618 одиниць особового складу ворога.
Тож баланс росіян за січень – "мінус" 8 618.
З тих понад 30 тисяч втрат – 9 381 є результатом Сил безпілотних систем, а це кожний третій ліквідований окупант.
Це на 22% менше, ніж за грудень, коли Птахи СБС спрацювали рекордні 12 037 з 33 019 загального результату,
– зазначив "Мадяр".
На це вплинула погода та менша штурмова активність росіян.
Втрати Росії: останні новини
Генштаб 5 січня повідомив про ліквідацію ще 770 окупантів, 5 танків та 60 артсистем.
Сили оборони вдарили по низці військових об'єктів ворога на ТОТ та на території Росії. Під ударом опинився логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ росіян.
Найсерйозніша втрата для окупантів – доступ до Starlink. У Генштабі уже підтвердили, що у росіян на фронті почалися "великі проблеми".