Ще 650 окупантів та 13 артилерійських систем: втрати ворога станом на 9 травня

В Україні 440 доба повномасштабної війни. Наші захисники та захисниці вже знищили понад 195 тисяч окупантів.

Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 650 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць російської техніки.

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Колосальні втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, Сили оборони вже знищили:

особового складу – 195 620 (+650),

танків – 3734 (+4),

бойових броньованих машин – 7258 (+4),

артилерійських систем – 3031 (+13),

РСЗВ – 554 (+0),

засобів ППО — 307 (+1),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4),

крилатих ракет – 955 (+8),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5969 (+11),

спеціальної техніки – 388 (+4).

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Втрати ворога на ранок 9 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку Росія втратила близька 100 тисяч бійців

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що за останні 9 місяців окупанти втратили на Бахмутському напрямку близько 100 тисяч особового складу. Проте це лише орієнтовний підрахунок.

"Впевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані "м'ясні атаки" особового складу як головний метод ведення війни", – наголосив Череватий.