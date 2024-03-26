"Мінус" 770 окупантів, танки, ППО й інша техніка: колосальні втрати ворога на 26 березня

Ворог продовжує втрачати особовий склад та техніку у повномасштабній війні. Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 770 окупантів.

Також протягом доби ЗСУ знищили десятки одиниць різної техніки. Окрім того, 24 березня внаслідок успішної роботи було уражено два ВДК – "Ямал" і "Азов".

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:

особового складу – близько 438 160 (+770) осіб,

танків – 6 893 (+6),

бойових броньованих машин – 13 207 (+24),

артилерійських систем – 10 904 (+27),

РСЗВ – 1 019 (+1),

засоби ППО – 727 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 553 (+14),

крилаті ракети – 2 014 (+4),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 498 (+44),

спеціальна техніка – 1 789 (+4).



Втрати ворога на 26 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 1 станцію РЕБ, 1 район зосередження особового складу та 1 станцію керування БпЛА противника.

У Росії вперше визнали, що перебувають у стані війни

Офіційні рупори Кремля вже понад 2 роки повномасштабної війни в Україні називали так званою "спеціальною військовою операцією". Однак речник Путіна Дмітрій Пєсков 22 березня вперше визнав, що "спецоперація" закінчилася, а Росія пребуває у стані війни.

Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною,

– сказав Пєсков.

Ймовірно, такі заяви мають на меті підготувати росіян до нової хвилі мобілізації. Окрім того, представник ГУР МО Андрій Юсов також зауважив, що перемогу Путіна використають як привід до нової хвилі мобілізації.