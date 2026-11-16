Понад 2500 військових, 2 танки, 6 систем ППО: які втрати Росії 16 листопада

За кожен день агресії проти України Росія платить дорогу ціну. Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на полі бою.

Сили оборони успішно знищують живу силу та техніку окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 16 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 625 420 (+2 560);

танків – 12 480 (+2);

бойових броньованих машин – 25 807 (+23);

артилерійських систем – 52 464 (+63);

РСЗВ – 2 278 (+4);

засобів ППО – 1 762 (+6);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 610 376 (+1 573);

наземних робототехнічних комплексів – 3 166 (+16);

кораблів і катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 175 930 (+772);

спеціальної техніки – 4 909 (+3);

крилатих ракет – 5 196 (+0).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Військовий експерт Сергій Грабський в етері 24 Каналу розповів, що наразі Сили оборони щомісяця знешкоджують близько 50 тисяч російських військових. Водночас країна-агресорка може поповнювати свої втрати лише на 35 тисяч солдатів за аналогічний період. Таким чином, за кілька місяців армія Росії скоротиться близько на 45 тисяч солдатів.