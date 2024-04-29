Понад 1300 бійців, 6 танків та 16 бойових машин: втрати ворога на 29 квітня

Сили оборони тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських окупантів. Водночас наші захисники знищують особовий склад противника, його зброю та техніку.

Станом на понеділок, 29 квітня, втрати Росії становлять загалом 467 470 солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1 320 бійців, на чому наголосили в Генштабі.

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Скільки росіяни втратили техніки

танки – 7 285 (+6) од,

бойові броньовані машини – 14 007 (+16) од,

артилерійські системи – 11 985 (+37) од,

РСЗВ – 1 051 (+1) од,

засоби ППО – 778 (+2) од,

літаки – 348 од,

гелікоптери – 325 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 528 (+21) од,

крилаті ракети – 2 124 од,

кораблі та катери – 26 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 16 109 (+44) од,

спеціальна техніка – 1 974 (+3) од.



Втрати Росії станом на 29 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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У свіжому звіті Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики наголосили, що, попри недостатнє забезпечення та чисельну перевагу противника, українські війська запобігли значним просуванням російських окупантів. Наводимо далі інші тези з повідомлення експертів.