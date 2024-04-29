Понад 1300 бійців, 6 танків та 16 бойових машин: втрати ворога на 29 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських окупантів. Водночас наші захисники знищують особовий склад противника, його зброю та техніку.
Станом на понеділок, 29 квітня, втрати Росії становлять загалом 467 470 солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1 320 бійців, на чому наголосили в Генштабі.
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Скільки росіяни втратили техніки
- танки – 7 285 (+6) од,
- бойові броньовані машини – 14 007 (+16) од,
- артилерійські системи – 11 985 (+37) од,
- РСЗВ – 1 051 (+1) од,
- засоби ППО – 778 (+2) од,
- літаки – 348 од,
- гелікоптери – 325 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 528 (+21) од,
- крилаті ракети – 2 124 од,
- кораблі та катери – 26 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 16 109 (+44) од,
- спеціальна техніка – 1 974 (+3) од.
Втрати Росії станом на 29 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Більше про ситуацію на фронті
У свіжому звіті Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики наголосили, що, попри недостатнє забезпечення та чисельну перевагу противника, українські війська запобігли значним просуванням російських окупантів. Наводимо далі інші тези з повідомлення експертів.
- Нещодавні тактичні успіхи Росії поблизу Авдіївки спонукали Сили оборони до тактичних відступів на захід від міста. Однак ці дії не призвели до швидкого просування російських військ.
- Генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про відхід українських військ з Бердичів та Семенівки для збереження особового складу. Він визнав, що російські сили здійснюють тактичні прориви на північний захід від Авдіївки.
- Російські війська зосередили значну бойову міць для стабілізації невеликого виступу та спробах глибшого проникнення в оборону України на захід від Авдіївки. Проте швидкі тактичні успіхи не спостерігаються, що свідчить про ефективність української оборони.
- Українські сили можуть використовувати вітрозахисні смуги на полях західніше від лінії фронту для уповільнення майбутніх російських атак. Повний відхід українських військ на захід може дозволити російським силам швидше просуватися, хоча це станеться лише у випадку, якщо ЗСУ не намагатимуться утримувати позиції на полях.
- Українські сили залучають відновлені підрозділи для стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку. Це дозволить уповільнити тактичні успіхи Росії та можливо стабілізувати фронт.