Мінус ще майже 1 200 окупантів та 16 танків: втрати ворога на 3 липня

Українські захисники тримають фронт та знищують російських загарбників. Зокрема, їхній особовий склад і техніку.

Лише за минулу добу втрати ворога становлять 1 180 бійців. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 546 270 представників особового складу.

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Втрати ворога в техніці

танків – 8 123 (+16) од;

бойових броньованих машин – 15 583 (+17) од;

артилерійських систем – 14 712 (+57) од;

РСЗВ – 1 115 (+1) од;

засобів ППО – 876 (+2) од;

літаків – 360 од;

гелікоптерів – 326 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 668 (+27) од;

крилатих ракет – 2 336 (+1) од;

кораблів і катерів – 28 од;

підводних човнів – 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 850 (+63) од;

спеціальної техніки – 2 464 (+12) од.



Втрати Росії станом на 3 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначав, що Україна уразила склад боєприпасів ворога в тимчасово окупованому Криму. Жителі Фіоленту, Севастополя та Балаклави 1 липня чули потужні вибухи.

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Крім того, загарбники зазнають шалених втрат, коли намагаються просуватися на фронті. Генштаб зазначав, що чимало втрат ворог має під час штурмів саме на Покровському напрямку, що на Донеччині.