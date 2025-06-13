Понад 1 200 танків: Сирський назвав втрати ворога в техніці від початку 2025 року

Головнокомандувач ЗСУ назвав втрати окупантів станом на п'яницю, 13 червня. Від початку 2025 року Сили оборони України вразили понад 2 500 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Олександра Сирського. Він подякував захисникам за професіоналізм.

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Які втрати росіян у техніці

За даними Сирського, від початку цього року захисники вразили 2 748 бойових броньованих машин і 1 262 танки російських окупантів.

Дякую захисникам і захисницям за незламність і професіоналізм. Продовжуємо нищити ворога та його техніку. Боротьба триває,

– написав головнокомандувач ЗСУ.

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Нагадаємо, станом на ранок четверга, 12 червня, Генштаб ЗСУ відзвітував про ліквідацію понад мільйона російських окупантів.

Станом на п'ятницю, 13 червня, країна-агресорка втратила 22 791 бойову броньовану машину, 10 934 танки, 1 416 РСЗВ, 1 184 засоби ППО та 51 821 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.