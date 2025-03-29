Цифра, що вражає: у ЗСУ назвали втрати росіян у боях за Торецьк

Ще на початку лютого Росія заявила про захоплення Торецька. Однак, насправді, бої за місто тривають досі. Ворог кидає туди додаткові сили, які захисники перетворюють на попіл.

В ефірі телемарафону речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець приголомшив втратами росіян у боях за Торецьк, передає 24 Канал.

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Які втрати у ворога на Торецькому напрямку

За словами військового, основні сили росіян на Торецькому напрямку представлені 51-ою армією. Під час активних наступальних дій на цій ділянці фронту противник зазнав значних втрат. Це підтверджують дані розвідки.

Запорожець уточнив, що за це період зафіксовано близько 13,5 тисяч зниклих безвісти окупантів. "Це потенційні "двохсоті", – уточнив речник.

Нагадаємо, що ситуація у Торецьку непроста. Лінія зіткнення там дуже динамічна і хаотична. Загарбники переважають українські сили за кількістю людей і техніки. Ба більше, російська армія перекинула додаткові підрозділи на Торецький напрямок, зокрема 150 мотострілецьку дивізію.