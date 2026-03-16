Трудилися 3 дні: ССО влучно вгатили по ворожих об'єктах в Севастополі та на Запоріжжі
- ССО України завдали ударів по ворожих об'єктах у Севастополі, включаючи склад матеріально-технічного забезпечення, а також по об'єктах електронної боротьби та розвідки.
- На Запоріжжі удари були здійснені по базах ремонту бронетехніки та логістичному центру в населених пунктах Якимівка, Андріївка та Берестове.
Сили спеціальних операцій завдали чергових нищівних втрат Росії. Військові 16 березня відзвітували про ураження низки ворожих об'єктів у Севастополі та Запорізькій області.
Нові ураження знову підірвали спроможності окупантів. Про успіхи розповіли у ССО ЗСУ.
Що ворог втратив у Криму та на Запоріжжі?
3 дні над ліквідацією ворожого озброєння трудилися підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Довідково. Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої території на до кількох сотень кілометрів.
Вони успішно уразили склад матеріально-технічного забезпечення на аеродромі "Херсонес", генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Усе це – на території окупованого Севастополя.
На окупованій території Запорізької області росіянам теж було непросто. Там ЗСУ вдарили по ворожій базі ремонту пошкодженої броньованої техніки у населеному пункті Якимівка. А в Андріївці під прицілом опинилася база технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки. Ще одна ціль була у Берестовому – логістичний центр ворога.
Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України,
– зазначили у ССО.
Втрати Росії: останні новини
Україна атакувала Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту Кавказ. Там виникла пожежа, є пошкодження. Ці об'єкти важливі для логістики російської армії.
А на окупованій Луганщині в місті Довжанськ був знищений склад з російськими ракетами до ППО. У мережі публікували відео з "феєрверками" опісля.
До слова, OSINT-дослідник Річард Верекер повідомив про несподіваний поворот на фронті. Останнім часом Росія майже припинила втрачати танки на фронті. Ймовірно, це пов'язано з відмовою Росії від використання танків у штурмових операціях.