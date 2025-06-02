Одночасно били 400 дронів, – Зеленський розповів про ще одну масштабну операцію проти Росії

До "Павутини" була проведена ще одна подібна сильна операція проти росіян. Тоді окупанти також втратили багато техніки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розмову президента Володимира Зеленського із журналістами 2 червня.

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Україна знищила 40 одиниць техніки ворога на полі бою

Україна раніше провела операцію зі знищення ворожої техніки на полі бою. Тоді було залучено до атаки сотні дронів.

Вона була не так помічена. Авжеж, це різного рівня операції. Вчорашня (операція "Павутина" 1 червня – 24 Канал) була історична. А до цього була бойова операція, одноразова. Одночасно 400 дронів били по військовій техніці,

– розповів президент Зеленський.

Він додав, що під час цієї операції було знищено чи уражено понад 40 видів різної російської техніки. У списку – артилерія, ППО, броньована техніка, танки.

Усе це відбувалося на тимчасово окупованій території України, на полі бою.

"Це інша операція… Іншого рівня, тому що та операція готувалася приблизно 3 місяці. А ця операція – 1,5 року. Вона дуже серйозна, тому що вона була на території Росії", – додав глава держави.

Нагадаємо, що в результаті операції "Павутина" було уражено 41 літак стратегічної російської авіації. Усі, хто брав участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають на території України.