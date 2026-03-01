Майже 900 окупантів, РСЗВ, ППО та танки: втрати ворога на 1 березня
- Станом на 1 березня 2026 року ліквідовано 870 російських окупантів, загальна кількість втрат особового складу становить 1 266 770 осіб.
- Росія втратила 11 709 танків, 24 108 бойових броньованих машин та 80 510 одиниць автомобільної техніки з початку вторгнення.
Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у повномасштабній війні проти України. Станом на перший день весни 2026 року українські військові ліквідували ще 870 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії на 1 березня 2026 року?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 лютого 2026 року втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб;
- танків – 11 709 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 108 (+6);
- артилерійських систем – 37 721 (+58);
- РСЗВ – 1 662 (+1);
- засобів ППО – 1 308 (+3);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722);
- крилатих ракет – 4 384 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 80 510 (+181);
- спеціальної техніки – 4 075 (+0).
Втрати Росії в Україні на 1 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат завдавали загарбникам Сили оборони останнім часом?
У Генштабі ЗСУ 28 лютого повідомили, що Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на ТОТ і в Росії. Удари були спрямовані на склади ПММ, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та інші об'єкти.
Десантно-штурмові війська ЗСУ успішно штурмували російські позиції на Олександрівському напрямку, знищивши ворожу позицію. Українські розвідники під час операції застосували штурмовий заряд, що призвело до вибуху та знищення противника.