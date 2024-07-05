1110 окупантів, 10 російських танків і 54 артсистеми: втрати ворога на 5 липня

5 липня 2024, 07:28
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують завдавати суттєвих втрат ворогу в людському ресурсі. Лише за останню добу наші військові знищили ще 1 110 одиниць особового складу армії окупанта.

Окрім того, ворог також має значні втрати й в техніці. Зокрема,  у танках, бойових машинах, артсистемах тощо.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 548 580 (+1 110) осіб,
  • танків – 8 142 (+10),
  • бойових броньованих машин – 15 611 (+11),
  • артилерійських систем – 14 831 (+54),
  • РСЗВ – 1 115 (+0),
  • засобів ППО – 878 (+0),
  • літаків – 360 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 751 (+57),
  • крилатих ракет – 2 342 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 977 (+54),
  • спеціальної техніки – 2 473 (+5).


Втрати ворога станом на 5 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Владислав Кравцов