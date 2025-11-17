Понад 1100 окупантів, танки, ППО, РСЗВ: втрати ворога на 17 листопада
- За останню добу ЗСУ знищили 1 160 російських окупантів, 2 танки, та 2 засоби ППО.
- Загальні втрати Росії з початку вторгнення: 1 159 420 особового складу, 11 355 танків, 23 594 бойових броньованих машин.
Росія продовжує зазнавати шалених втрат на фронті в Україні. За останню добу наші захисники знищили ще 1 160 окупантів з армії країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Скільки солдатів та техніки втратила Росія за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 159 420 (+1 160) осіб;
- танків – 11 355 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 594 (+3);
- артилерійських систем – 34 486 (+17);
- РСЗВ – 1 544 (+1);
- засобів ППО – 1 246 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 499 (+213);
- крилатих ракет – 3 940 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 536 (+72);
- спеціальної техніки – 4 000 (+2).
Втрати ворога на 17 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Як Сили оборони завдавали втрат ворогу останнім часом?
Бійці 71 окремої єгерської бригади планомірно нищить ворога, ліквідовуючи не тільки самих російських військових, але і їхню техніку, а також антени, які ставлять окупанти. Свої результати наші захисники показали на відео.
ССО ЗСУ нещодавно знищили місце скупчення російських військових у населеному пункті Затишок за допомогою дронів. Ця операція зірвала плани ворога на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.
Також розвідники 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу завдали втрат росіянам, які намагалися прорватися в Костянтинівку під прикриттям туману. Окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці, частина груп відступила, а решта залишилася в полях.