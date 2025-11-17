Понад 1100 окупантів, танки, ППО, РСЗВ: втрати ворога на 17 листопада

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми ЗСУ зірвали прорив окупантів до Новопавлівки: ліквідовано російський десант

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:



Втрати ворога на 17 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Бійці 71 окремої єгерської бригади планомірно нищить ворога, ліквідовуючи не тільки самих російських військових, але і їхню техніку, а також антени, які ставлять окупанти. Свої результати наші захисники показали на відео.

ССО ЗСУ нещодавно знищили місце скупчення російських військових у населеному пункті Затишок за допомогою дронів. Ця операція зірвала плани ворога на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.