1170 окупантів, РСЗВ і 2 комплекси ППО: втрати ворога станом на 20 червня

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі і техніці. Українські захисники за минулу добу знищили ще 1 170 окупантів.

Таким чином ворог загалом втратив 530 920 одиниць особового складу. Окрім того, внаслідок успішних дій Сил оборони у росіян ще "мінус" тисячі одиниць техніки та важливої для них зброї.

До теми Бійці Третьої штурмової бригади у травні знищили сотні окупантів на Харківщині: ефектні кадри

Втрати росіян у війні станом на 20 червня

танків – 7 987 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 15 337 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 14 052 (+45) одиниць;

РСЗВ – 1 105 (+1) одиниця;

засобів ППО – 859 (+2) одиниці;

літаків – 359 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+39) одиниць;

крилатих ракет – 2 298 (+1) одиниця;

кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;

підводних човнів – 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 134 (+56) одиниць;

спеціальної техніки – 2 357 (+6) одиниці;



Втрати ворога станом на 20 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Варто зазначити, що сили протиповітряної оборони також продовжують знищувати ворожі цілі в небі. Повітряні сили ЗСУ відзвітувалися, що вночі 20 червня наші захисники збили 32 повітряні цілі росіян, серед яких були: 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 27 ударних БпЛА типу "Шахед".