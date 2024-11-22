Мінус понад 1000 окупантів, системи ППО та артилерія: втрати ворога на 22 листопада
22 листопада 2024, 07:47Читать новость на русском
Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів.
Загальні втрати ворога вже сягають 728 300 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 728 300 (+1050) осіб,
- танків – 9 399 (+1),
- бойових броньованих машин – 19 156 (+13),
- артилерійських систем – 20 736 (+5),
- РСЗВ – 1 254 (+1),
- засоби ППО – 1 004 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 260 (+1),
- крилаті ракети – 2 764 (+8),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 777 (+32),
- спеціальна техніка – 3 675 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, минулої доби стало відомо, що бійці ГУР завдали ракетного удару по скупченню ворожих сил на полігоні у Запорізькій області. Зазначається, що взвод загарбників проводив навчання з тактичної медицини на цьому полігоні.