Росія залишилась без ще 14 танків та понад пів тисячі бійців: втрати ворога на 29 серпня
29 серпня 2023, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує втрачати особовий склад та техніку в Україні. Тільки за минулу добу було ліквідовано 530 російських окупантів.
З 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні 261 840 солдатів. Однак втрати можуть бути значно більшими, адже підрахунок ускладнюють бойові дії.
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Які втрати ворога у техніці
- танки – 4 414 (+14) одиниць;
- бойові броньовані машини – 8 579 (+17) одиниць;
- артилерійські системи – 5 450 (+25) одиниць;
- РСЗВ – 733 (+3) одиниці;
- засоби ППО – 500 (+1) одиниць;
- літаки – 315 одиниць;
- гелікоптери – 316 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 387 (+4) одиниць;
- крилаті ракети – 1 419 (+4) одиниць;
- кораблі – 18 одиниць;,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7 909 (+43) одиниць;
- спеціальна техніка – 820 (+11) одиниць.
Свіжа статистика щодо втрат Росії / Картинка Генштабу
Що відбувається на полі бою
- У командуванні української армії повідомили вранці 29 серпня, що ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, містах і селах.
- На Мар'їнському напрямку Збройні Сили продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки, що в Донецькій області. Вочевидь, ворогові не вдасться досягнути поставленої цілі.
- Окрім того, наші військові здійснюють контрнаступ на Мелітопольському напрямку на Запоріжжі. Зокрема, закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.