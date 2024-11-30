Понад 1 700 бійців та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 30 листопада

30 листопада 2024, 07:42
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Автор: Ярослав Погончук

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 740 окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас загальні втрати Росії складають вже понад 740 тисяч бійців. 

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 740 400 (+1 740) осіб;
  • танків – 9 463 (+5);
  • бойових броньованих машин – 19 355 (+12);
  • артилерійських систем – 20 909 (+23);
  • РСЗВ – 1 253 (+2);
  • засобів ППО – 1 019 (+1);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42);
  • крилатих ракет – 2 851 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 617 (+2).

Втрати росіян станом на 30 листопада 2024 року / Фото Генштаб