Втрати Росії більші, ніж під час війни в Афганістані, – Череватий про Бахмутський напрямок

Кремль перекидає усі сили на Бахмутський напрямок, аби втримати свої позиції. Втрати окупаційної армії вже перевищують кількість загиблих радянських солдатів під час війни в Афганістані.

Про це в ефірі "Freeдом" розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал. За його словами, Бахмутський напрямок та Бахмут мають для загарбників не лише інформаційно-пропагандистське значення, а й військове.

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Втрати Росії в Україні перевищили втрати в Афганістані

Череватий наголосив, що втрати Росії на Бахмутському напрямку для армії 21-го століття є неймовірними. Адже там Кремль вже поклав більше своїх солдатів, ніж радянська армія під час війни в Афганістані.

Однак Сили оборони продовжують звільняти українські землі метр за метром, навіть попри те, що Росія продовжує перекидати туди сили, щоб утримати позиції.

Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень,

– зауважив речник Східного угруповання військ.

За його словами, протягом доби українські військові:

знищили 73 окупантів й поранили 147;

взяли двох ворожих солдатів у полон;

знищили БМП, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 8 артилерійських знарядь, 2 протитанкові ракетні комплекси, 1 дрон камікадзе і 2 польові склади з боєприпасами.

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Загальні втрати Росії у війні

Станом на ранок 29 липня Сили оборони ліквідували понад 245 тисяч російських військових. Варто зауважити, що реальна цифра втрат ворога може бути значно більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські бійці перетворили на брухт тисячі ворожих танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Найдорожчою втратою Кремля від початку повномасштабного вторгнення залишається крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: