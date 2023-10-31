Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Втрати Росії на війні в Україні вже перевищили позначку в 300 тисяч ліквідованих окупантів. Це більше, ніж 19 армій НАТО разом узятих, чи навіть більше за населення цілих держав.

Загалом серед членів ООН є 22 держави, населення яких нижче, ніж кількість втрат Росії. Крім того, у самій РФ є цілі регіони, населення яких нижче за втрати у війні. З чим можна порівняти величезні втрати Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Величезні втрати Росії

Станом на 31 жовтня 2023 року Росія втратила на війні в Україні вже 300 тисяч 810 своїх військових. Це найбільші втрати Росії чи до того її попередника Радянського Союзу з часів Другої світової війни.

Щоб настільки прорідити окупаційні ряди ворога, в українських військових загалом пішло 614 діб. Тобто в середньому за весь час повномасштабної війни українські військові знищували 489 російських окупантів на добу. Темпи знищення ворогів мають такий вигляд:

лютий 2022 року – 5 тисяч 710 знищених ворогів,

березень 2022 – 11 тисяч 990,

квітень 2022 – 5 тисяч 800,

травень 2022 – 7 тисяч 200,

червень 2022 – 5 тисяч 50,

липень 2022 – 5 тисяч 280,

серпень 2022 – 7 тисяч 320,

вересень 2022 – 11 тисяч 260,

жовтень 2022 – 12 тисяч 860,

листопад 2022 – 16 тисяч 970,

грудень 2022 – 17 тисяч 280,

загалом за увесь 2022 рік – 106 тисяч 720,

січень 2023 року – 21 тисяча 700 знищених ворогів,

лютий 2023 – 21 тисяча 470,

березень 2023 – 24 тисячі 100,

квітень 2023 – 16 тисяч 970,

травень 2023 – 17 тисяч 410,

червень 2023 – 20 тисяч 500,

липень 2023 – 17 тисяч 820,

серпень 2023 – 16 тисяч 800,

вересень 2023 – 15 тисяч 80,

жовтень 2023 – 22 тисячі 240 (за неповний місяць, станом на 31 жовтня 2023 року),

загалом за неповний 2023 рік – 194 тисячі 90 знищених ворогів.

Передовсім чітко помітно, що втрати росіян у 2023 році вже майже вдвічі перевищують показники 2022 року. Передовсім це пов'язано з двома величезними наступальними кампаніями ворога – на Бахмут та Авдіївку.

Під час своїх наступів російські війська практично не рахуються з власними втратами – аби лиш досягнути бодай якоїсь "перемоги". Як наслідок, у такий час кількість "щасливих посилок" на Росію зростає в геометричній прогресії.

Втрати Росії більші, ніж 19 армій НАТО

Саме війною проти Північноатлантичного альянсу Кремль виправдовує свої численні провали в Україні. Мовляв, Росія воює не лише проти України, а проти всього блоку НАТО.

Важко сказати, якими були б втрати Росії, якби вона по-справжньому воювала з Альянсом. Втім, вже зараз помітно, що в НАТО є лише 2 армії, чисельність яких більша, ніж кількість знищених в Україні російських військових:

США – 1 мільйон 390 тисяч регулярних військових,

– 1 мільйон 390 тисяч регулярних військових, Туреччина – 425 тисяч регулярних військових.

Дані про чисельність армій НАТО для порівняння ми взяли з рейтингу Global Firepower. Згідно з ним, станом на початку 2023 року російська армія налічувала 830 тисяч 900 військових. Втім, реальна картина нині може бути значно іншою. По-перше, через колосальні втрати ворога на війні, а по-друге, через приховану мобілізацію, яка не зупиняється жодного дня. Загалом станом на 30 жовтня кількість втрат Росії більше, ніж чисельність 19 армій НАТО разом узятих:

Португалія – 27 тисяч регулярних військ,

– 27 тисяч регулярних військ, Бельгія – 26 тисяч регулярних військ,

– 26 тисяч регулярних військ, Чехія – 26 тисяч регулярних військ,

– 26 тисяч регулярних військ, Болгарія – 25 тисяч регулярних військ,

– 25 тисяч регулярних військ, Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ,

– 24 тисячі регулярних військ, Угорщина – 23 тисячі регулярних військ,

– 23 тисячі регулярних військ, Норвегія – 23 тисячі регулярних військ,

– 23 тисячі регулярних військ, Литва – 16 тисяч регулярних військ,

– 16 тисяч регулярних військ, Данія – 16 тисяч регулярних військ,

– 16 тисяч регулярних військ, Хорватія – 15 тисяч регулярних військ,

– 15 тисяч регулярних військ, Словаччина – 13 тисяч регулярних військ,

– 13 тисяч регулярних військ, Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ,

– 9 тисяч регулярних військ, Албанія – 8 тисяч регулярних військ,

– 8 тисяч регулярних військ, Словенія – 7 тисяч регулярних військ,

– 7 тисяч регулярних військ, Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ.

– 6,5 тисячі регулярних військ. Естонія – 4 тисячі регулярних військ,

– 4 тисячі регулярних військ, Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ,

– 2,5 тисячі регулярних військ, Люксембург – 1 тисяча регулярних військових,

– 1 тисяча регулярних військових, Ісландія – фактично відсутні регулярні війська.

Чисельність цих 19 натівських армій разом узятих становить 272 тисячі військових. Це на понад 28 тисяч менше, ніж Росія вже втратила за останні 2 роки на війні проти України. До слова, до повномасштабного вторгнення чисельність української армії становила близько 200 тисяч осіб. Це на третину менше, ніж втратила Росія.

Втрати Росії більші, ніж 19 армій НАТО / Інфографіка 24 Каналу

В інших 10 членів НАТО чисельність армій також відчутно нижча, ніж загальні втрати Росії:

Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ,

– 35 тисяч регулярних військ, Румунія – 67 тисяч регулярних військ,

– 67 тисяч регулярних військ, Канада – 70 тисяч регулярних військ,

– 70 тисяч регулярних військ, Польща – 120 тисяч регулярних військ,

– 120 тисяч регулярних військ, Іспанія – 120 тисяч регулярних військ,

– 120 тисяч регулярних військ, Греція – 130 тисяч регулярних військ,

– 130 тисяч регулярних військ, Італія – 170 тисяч регулярних військ,

– 170 тисяч регулярних військ, Німеччина – 184 тисячі регулярних військ,

– 184 тисячі регулярних військ, Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ,

– 194 тисячі регулярних військ, Франція – 205 тисяч регулярних військових.

Така статистика чітко демонструє, що Росія – єдина держава, яка готувалася до війни в центрі Європи у 21 столітті. Ні НАТО, ні, ба більше, Україна не становили жодної загрози для Кремля ні до 24 лютого 2022 року, ні до 2014 року.

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Порівняння російських втрат з самою Росією

Так само величезні російські втрати на війні проти України можна порівняти й з самою Росією. Кремль вважає "своїми" 4 тимчасово окуповані українські області, Автономну Республіку Крим і місто Севастополь.

Втім, у міжнародно визнаних кордонах до складу Російської Федерації входять 21 республіка (Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку окупованою), 9 країв, 46 областей, 4 автономні округи, автономна область і 2 міста федерального значення. Серед усіх цих суб'єктів одразу 7 регіонів за своєю чисельністю є меншими, ніж втрати Росії на війні проти України:

Ненецький автономний округ – понад 41 тисяча осіб населення (адміністративний центр Нар'ян-Мар – понад 23 тисячі осіб),

– понад 41 тисяча осіб населення (адміністративний центр Нар'ян-Мар – понад 23 тисячі осіб), Чукотський автономний округ – понад 47 тисяч осіб населення (адміністративний центр Анадир – понад 13 тисяч осіб),

– понад 47 тисяч осіб населення (адміністративний центр Анадир – понад 13 тисяч осіб), Магаданська область – менш як 135 тисяч осіб населення (адміністративний центр Магадан – понад 90 тисяч осіб),

– менш як 135 тисяч осіб населення (адміністративний центр Магадан – понад 90 тисяч осіб), Єврейська область – понад 147 тисяч осіб населення (адміністративний центр Біробіджан – близько 70 тисяч осіб),

– понад 147 тисяч осіб населення (адміністративний центр Біробіджан – близько 70 тисяч осіб), Республіка Алтай – близько 210 тисяч осіб населення (адміністративний центр Горно-Алтайськ – понад 65 тисяч осіб),

– близько 210 тисяч осіб населення (адміністративний центр Горно-Алтайськ – понад 65 тисяч осіб), Республіка Калмикія – менш як 265 тисяч осіб населення (адміністративний центр Еліста – понад 102 тисячі осіб),

– менш як 265 тисяч осіб населення (адміністративний центр Еліста – понад 102 тисячі осіб), Камчатський край – менш як 290 тисяч осіб населення (адміністративний центр Петропавловськ-Камчатський – майже 165 тисяч осіб).

Крім того, кількість втрат Росії наближається до чисельності населення Республіки Тува. Нині там проживають менш як 340 тисяч осіб.

Якби замість війни проти України Росія відправила 300 тисяч своїх громадян у Ненецький автономний округ, це збільшило б кількість його населення в 7 разів. У випадку з Чукотським автономним округом – у 6 разів, а в Магаданську чи Єврейську область – більш як удвічі.

Якщо після таких порівнянь війна, яку нині веде Росія, вже здається абсурдною, то мусимо вас попередити, що це ще не все. Нині окупованими залишаються майже 109 тисяч квадратних кілометрів території України.

Знаєте, якою є площа, наприклад, Чукотського автономного округу? Понад 721 тисяча квадратних кілометрів! І це регіон, на хвилинку, не входить навіть у п'ятірку найбільших регіонів Росії.

При цьому Росія фактично знищила все населення Чукотського АО 4 рази для того, щоб окупувати територію, яка майже в 7 разів менша, ніж рідна для цих людей. Мабуть, це все, що варто знати про "раціональність" використання людського потенціалу "свєрхдєржавою".

Втрати Росії вищі, ніж 7 її регіонів / Інфографіка 24 Каналу

Втрати Росії більші, ніж цілі держави

Ще більше усвідомлення справжніх масштабів російських втрат приходить після наступного порівняння. У світі є десятки цілих країн, населення яких нижче, ніж Росія вже втратила на війні проти України.

Загалом до складу ООН входять 193 незалежні міжнародно визнані держави. Серед них одразу у 22 чисельність населення є нижчою, ніж втрати Росії у війні:

Тувалу – 10,5 тисячі населення,

– 10,5 тисячі населення, Науру – 14 тисяч населення,

– 14 тисяч населення, Палау – 21,5 тисячі населення,

– 21,5 тисячі населення, Сан-Марино – 33 тисячі населення,

– 33 тисячі населення, Ліхтенштейн – 39 тисяч населення,

– 39 тисяч населення, Монако – 40 тисяч населення,

– 40 тисяч населення, Сент-Кітс і Невіс – 43 тисячі населення,

– 43 тисячі населення, Маршаллові острови – 62 тисячі населення,

– 62 тисячі населення, Домініка – 73 тисячі населення,

– 73 тисячі населення, Андорра – 76 тисяч населення,

– 76 тисяч населення, Сейшельські острови – 100 тисяч населення,

– 100 тисяч населення, Антигуа і Барбуда – 100 тисяч населення,

– 100 тисяч населення, Тонга – 100 тисяч населення,

– 100 тисяч населення, Сент-Вінсент і Гренадини – 104 тисячі населення,

– 104 тисячі населення, Федеративні Штати Мікронезії – 104 тисячі населення,

– 104 тисячі населення, Кірибаті – 121 тисяча населення,

– 121 тисяча населення, Гренада – 124 тисячі населення,

– 124 тисячі населення, Сент-Люсія – 184 тисячі населення,

– 184 тисячі населення, Самоа – 205 тисяч населення,

– 205 тисяч населення, Сан-Томе і Прінсіпі – 220 тисяч населення,

– 220 тисяч населення, Барбадос – 268 тисяч населення,

– 268 тисяч населення, Вануату – 300 тисяч населення.

До слова, це 11,4% від загальної кількості членів Організації Об'єднаних Націй. Тобто кожна дев'ята держава у світі має меншу кількість населення, ніж Росія вже відправила на забій в Україну.

Загальна кількість російських втрат рівноцінна населенню 28 Тувалу, 21 Науру, майже 14 Палау, 9 Сан-Марино, 7 Монако, Ліхтенштейнів чи Сент-Кітс і Невіс.

Для порівняння 15 тисяч загиблих солдатів за 10 років змусили Радянський Союз відмовитися від ідеї війни в Афганістані. У середньому за рік війни тоді гинули 1,5 тисячі солдатів. Нині цей показник у понад 100 разів більший – за весь час повномасштабної війни Росія в середньому втрачає 15 тисяч своїх солдатів за один лише місяць.

Характер втрат Росії

Генеральний штаб Збройних Сил України веде лише загальну статистику щодо російських втрат. Натомість російське опозиційне видання "Медіазона" розповідає про них більш детально. Щоправда, кількість втрат, які вони змогли встановити – значно нижча, ніж дані українських військових.

Журналісти збирають інформацію про ліквідованих російських військових з офіційних повідомлень російської влади, регіональних російських ЗМІ чи з повідомлень родичів у соціальних мережах. Станом на 20 жовтня 2023 року вони змогли підтвердити 34 тисячі 857 знищених російських військових.

Це лише 11,6% від статистики Генерального штабу. Втім, і самі журналісти наголошують, що їхні дані не відображають реальної кількості вбитих російських військових, адже показують лише ту частину, про яку розповідали публічно.

Усі ліквідовані вороги поділені на роди військ або приналежність до певних груп. Серед цих 34 тисяч 857 лідерами є:

завербовані ув'язнені – 6 тисяч 410 підтверджених ліквідованих (18,4% від загальної кількості),

– 6 тисяч 410 підтверджених ліквідованих (18,4% від загальної кількості), мобілізовані – 4 тисячі 56 підтверджених ліквідованих (11,6%),

– 4 тисячі 56 підтверджених ліквідованих (11,6%), добровольці – 3 тисячі 532 підтверджених ліквідованих (10,1%),

– 3 тисячі 532 підтверджених ліквідованих (10,1%), мотострілецькі війська – 2 тисячі 926 підтверджених ліквідованих (8,4%),

– 2 тисячі 926 підтверджених ліквідованих (8,4%), приватні військові компанії – 2 тисячі 666 підтверджених ліквідованих (7,6%),

– 2 тисячі 666 підтверджених ліквідованих (7,6%), повітряно-десантні війська – 2 тисячі 116 підтверджених ліквідованих (6,1%).

Крім того, найчастіше серед ліквідованих російських військових є зовсім молоді люди. Лідером є вікова група 33 – 35 років (3 тисячі 455 знищених ворогів), на другому місці 30 – 32 роки (3 тисячі 240 знищених ворогів), а замикає трійку група 24 – 26 років (2 тисячі 953 знищених ворогів).

Так само журналісти називають і регіони походження ліквідованих російських військових. Нічого дивного, адже переважно це віддалені регіони з переважно етнічно не російським населенням. Серед лідерів:

регіон Кубань – 1 тисяча 347 ліквідованих ворогів,

– 1 тисяча 347 ліквідованих ворогів, місто Єкатеринбург – 1 тисяча 230 ліквідованих ворогів,

– 1 тисяча 230 ліквідованих ворогів, Республіка Башкортостан – 1 тисяча 107 ліквідованих,

– 1 тисяча 107 ліквідованих, Челябінська область – 1 тисяча 16 знищених ворогів,

– 1 тисяча 16 знищених ворогів, Республіка Бурятія – 982 ліквідованих,

– 982 ліквідованих, Московська область – 917 ліквідованих (натомість у самій величезній Москві лише 351),

– 917 ліквідованих (натомість у самій величезній Москві лише 351), місто Ростов – 879 ліквідованих,

– 879 ліквідованих, Волгоградська область – 865 ліквідованих.

Враховуючи, що ці втрати вирахувані лише серед підтверджених, у кожному з випадків їх можна множити в 7 – 9 разів. Отже, наприклад, для Єкатеринбурга реальні втрати становитимуть майже 10 тисяч військових.

Єкатеринбург – це четверте за чисельністю місто в Росії, в якому проживають близько 1,5 мільйона людей. Навіть для такого великого міста реальні втрати становитимуть майже 0,7% від загальної кількості населення. Тобто більш ніж кожен двохсотий житель міста став "двохсотим" на війні в Україні. Такий ось каламбур по-російськи.