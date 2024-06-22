Засуджений за знущання з в'язнів і старші лейтенанти: фото й імена ліквідованих окупантів

Українські Сили оборони щодня змушують ворога шкодувати про те, що він ступив на українську землю. Так, відомо, що ЗСУ успішно "демобілізували" нову партію росіян.

Про це повідомив полковник Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". Він оприлюнив список імен та світлини ліквідованих загарбників.

Дивіться також "Більше людей немає": ЗСУ вдарили по окупантах під Вовчанськом і викликали у них паніку

"Партія" ліквідованих окупантів

За словами полковника, Сили оборони "успішно демобілізували" засудженого за знущання з в'язнів, четверо старших лейтинантів та інших.

Український військовослужбовець поширив фото ліквідованих в Україні загарбників, а також повідомив їхні імена. Виявилося, в "партію" знищених окупантів входить 8 людей.

Так, цей список поповнив:

засуджений за знущання з ув'язнених хабарник, колишній підполковник ФСВП, начальник ІК №6 м. Брянськ Левін Олексій Васильович "Сварог" достроково амністований;

старший лейтенант Мартинов Олександр;

старший лейтенант Володимир Шкаберда;

старший лейтенант Лукін Віталій;

старший лейтенант Меркульєв Андрій;

офіцер звання? Олександр Лапшин;

лейтенант Антон Гайворонський;

лейтенант Чеботарьов Ігор;



Знищені окупанти / Фото Анатолія "Штірліца" Штефана

Згодом Анатолій Штефан надав уточнення щодо успішно "демобілізованого" із вищевказаного списку. Йдеться про Алєксандра Лапшина.

"Командир батальйону капітан Алєксандр Лапшин та майже весь склад батальйону, 98 пдв Іваново. В районі Часового Яру", – йдеться в повідомленні про ліквідацію російського окупанта.