Окупаційні війська фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів, – Генштаб

Українські воїни продовжують наступати та звільняти рідну землю від російських загарбників. На тлі успіху Сил оборони втрати окупантів значно зросли.

Ворог вже фізично не встигає вивозити своїх "двохсотих" з моргів. Через це в окупованих містах стоїть нестерпний трупний запах.

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Морг переповнений тілами окупантів

У місті Сватове Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Додали, що окупанти не вивозять тіла вже майже тиждень. Через це у місті відчутний нестерпний трупний запах.

Тим часом у Старобільську загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу з місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання допомоги пораненим окупантам. Жителі похилого віку скаржаться, що через це вони не мають можливості отримати хоч якесь лікування.

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Росія вже втратила понад 245 тисяч бійців

Зауважимо, вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. Тож втрати ворога сягнули 245 700 загарбників.

Окрім того, наші воїни вже знищили понад 30 тисяч одиниць різноманітної військової техніки терористів. Зокрема: