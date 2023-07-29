Сотні ліквідованих окупантів: Генштаб озвучив втрати ворога на 29 липня

Українські захисники та захисниці вже ліквідували понад 245 тисяч російських загарбників, які незаконно вторглися на нашу землю. Окрім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Лише за минулу добу втрати ворога зросли на ще 390 окупантів. Загалом вони вже сягнули 245 220 загарбників.

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Скільки техніки знищили Сили оборони

Танків – 4 191 (+1);

бойових броньованих машин – 8 167 (+6);

артилерійських систем – 4 786 (+11);

РСЗВ – 698;

засобів ППО – 458;

літаків – 315;

гелікоптерів – 311;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 007;

крилатих ракет – 1347;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7);

спеціальної техніки – 710 (+1).



Втрати окупантів / Генштаб ЗСУ

Успіх ЗСУ на Таврійському напрямку

Контрнаступ героїв ЗСУ триває. Українські захисники мають успіх на Таврійському напрямку. Ворогу завдають колосальних втрат. Лише упродовж останньої доби двохсотими та трьохсотими вдалося ліквідувати дві роти російських загарбників. Також наші герої ліквідували 8 складів боєприпасів ворога.

Олександр Тарнавський – український генерал, командувач ОСУВ "Таврія" – зауважив, що упродовж минулої доби українські захисники на таврійського напрямку виконали 1510 вогневих завдань.