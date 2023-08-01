Мінус півтисячі окупантів і понад 90 одиниць техніки: втрати ворога на 1 серпня
1 серпня 2023, 07:45Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 17 місяців. За цей час Сили оборони вже ліквідували більше, ніж 246 тисяч окупантів.
Так, лише за минулу добу країна-терорист втратила ще 500 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих вже сягнула 246 690 бійців.
Дивіться також "Росіян було знищено": Єрмак показав потужне відео бою воїнів зі "Сталевого кордону"
Скільки російської техніки вже знищили українські захисники
- Танків – 4216 (+5),
- бойових броньованих машин – 8205 (+17),
- артилерійських систем – 4839 (+23),
- РСЗВ – 699 (+0),
- засобів ППО – 462 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32),
- спеціальної техніки – 718 (+3).
Цікаво Згубна брехня і три міфи про "сильну руку": чому диктатори відмовляються помирати
Окупанти не встигають вивозити тіла "двохсотих"
- Зауважимо, що 30 липня у Генштабі повідомили, що на тлі успіху Сил оборони в окупаційних підрозділах значно зросли втрати. Загарбники вже фізично не встигають вивозити тіла з моргів.
- Зокрема, у місті Сватове на Луганщині територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Окупанти не вивозять їх близько тижня. Через це у місті відчутний нестерпний трупний запах.
- Тим часом у Старобільську ворог примусово перемістив частину цивільного медичного персоналу з місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання допомоги пораненим окупантам. Жителі похилого віку скаржаться, що через це вони не мають можливості отримати хоч якесь лікування.