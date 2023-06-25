Під Бахмутом вбили 20 тисяч найманців Пригожина: генерал Сирський розповів про втрати ЗСУ

У війні втрати на полі бою неминучі. Попри те, що ні Україна, ні Росія їх не оприлюднюють, ефективність військових командувачів можна оцінити.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що для нього важливе кожне життя.

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Втрати на війні – неминучі

Сирський зазначив, що втрати на полі бою неминуче будуть.

На жаль, на війні, особливо такої високої інтенсивності, втрати неминучі. Вони неминуче будуть. Тут питання у співвідношенні втрат, яких ви зазнаєте, до втрат противника. Це відображає вашу ефективність як військового лідера,

– зауважив генерал.

Він додав, що цінує кожне життя. Натомість за словами ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, лише під Бахмутом він втратив близько 20 000 найманців убитими.

"Як сказав голова нашої Ради національної безпеки та оборони, ці втрати перевищують наші втрати у співвідношенні 7,5 до 1. Ось вам і ефективність. Тому ми щоразу враховуємо кількість втрат, які ми очікуємо, бо вони неминучі, і робимо все можливе, щоб мінімізувати цю кількість", – пояснив Сирський.

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Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії зазнає катастрофічних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 25 червня вона втратила вже 224 630 своїх бійців. Варто зауважити, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Окрім особового складу, російські терористи втрачають силу-силенну техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року українські захисники вже спопелили: